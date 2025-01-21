Какова стратегия Украины в войне: Зеленский дал четкий ответ

Дипломатия приведет к окончанию войны, но она должна быть сильной и с четкими гарантиями безопасности для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Зеленский высказался о стратегии Украины

Мы должны подойти к любой дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию войны. Вопрос, какая она будет,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, если дипломатия будет сильной и после этой дипломатии, и после тех или иных форматов переговоров, в Украине будут прочные гарантии безопасности, что сделают невозможным возвращение Путина с войной, то это будет устойчивый, справедливый, сильный мир для Украины, для Европы, для Америки, а также для всего мира.

"Но если будут слабые гарантии безопасности, будет неуверенность, будут только слова, то соответственно и от России вы получите только слова и они вновь вернутся с войной", – отметил президент.