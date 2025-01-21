Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Зеленський висловився про стратегію України

Ми повинні підійти до будь якої дипломатії, яка призведе, я в цьому впевнений, до закінчення війни. Питання, яка вона буде,

– наголосив Зеленський.

За його словами, якщо дипломатія буде сильною і після цієї дипломатії, і після тих чи інших форматів перемовин, в України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде сталий, справедливий, сильний мир для України, для Європи, для Америки, а також для всього світу.

"Але якщо будуть слабкі гарантії безпеки, буде невпевненість, будуть тільки слова, то відповідно і від Росії ви отримаєте тільки слова і вони знов повернуться з війною", – зазначив президент.