Относиться серьезно к угрозам Путина сейчас не только Украина, а вообще никто в мире не будет. Об этом отметил в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что Путин в своей игре слишком переиграл и уже выглядит нелепо.

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Путин может ударить по НАТО, если решит уйти из жизни

По мнению Свитана, технически Россия может ударить по базам НАТО, как и запустить несколько ядерных боеголовок, но сразу возникает логичный вопрос, что после этого произойдет и какие последствия будут для нее.

А будет так, что Россия на своей европейской части территории потеряет все свои военные базы, ей придется забыть о северном флоте, Черноморском, Каспийской флотилии, о десятке статических баз, о самолетах тактической авиации и аэродромах,

– озвучил Свитан.

Военный эксперт озвучил, что если Альянс ответит и запустит несколько сотен ракет Tomahawk в сторону России, тогда всего из вышеперечисленного у нее не будет и в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому сейчас, со слов Свитана, со своими угрозами россияне выглядят смешно.

Не станет Путин наносить удар, или же если пойдет на это, то уже тогда, когда примет решение попрощаться с жизнью,

– предположил Свитан.

К слову. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что прямая война России с НАТО будет короткой, ведь преимущество Альянса в конвенциональном вооружении значительно больше. Поэтому, по его мнению, Россия будет быстро уничтожена. Однако он не исключает вероятность терактов в ЕС, организованных Кремлем.