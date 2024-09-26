Ставитися серйозно до погроз Путіна зараз не тільки Україна, а взагалі ніхто у світі не буде. Про це зазначив в етері 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що Путін у своїй грі надто переграв і вже виглядає кумедно.

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Путін може вдарити по НАТО, якщо вирішить піти з життя

На погляд Світана, технічно Росія може вдарити по базах НАТО, як і запустити декілька ядерних боєголовок, але одразу виникає логічне питання, що після цього станеться та які наслідки будуть для неї.

А буде так, що Росія на своїй європейській частині території втратить всі свої військові бази, їй доведеться забути про північний флот, Чорноморський, Каспійську флотилію, про десяток статичних баз, про літаки тактичної авіації та аеродроми,

– озвучив Світан.

Військовий експерт зауважив, якщо Альянс відповість і запустить декілька сотень ракет Tomahawk в бік Росії, всього з вищепереліченого в неї не буде і в Кремлі це прекрасно розуміють. Тому зараз, зі слів Світана, зі своїми погрозами росіяни виглядають смішно.

Не стане Путін завдавати удару, або ж якщо наважиться це зробити, то вже тоді, коли ухвалить рішення попрощатися з життям,

– припустив Світан.

До слова. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що пряма війна Росії з НАТО буде короткою, адже перевага Альянсу в конвенціональному озброєнні значно більша. Тому, на його думку, Росія буде швидко знищена. Однак він не виключає ймовірність терактів в ЄС, організованих Кремлем.