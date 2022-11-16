Какова вероятность подтопления из-за повреждений на Каховской ГЭС: анализ разведки Британии

При отступлении с правого берега Днепра в Херсонской области россияне взорвали мост через Каховскую ГЭС. Разведка Великобритании оценила уровень угрозы разрушений.

11 ноября дамба на Каховской ГЭС получила повреждения. Британские разведчики предполагают, что россияне сделали это для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению Вооруженных Сил Украины.

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Есть ли угроза подтопления на Каховской ГЭС

В результате действий оккупантов 3 пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы были разрушены. Пользоваться ими невозможно.

Однако 3 водосливных ворот под этим участком дамбы остались в основном нетронутыми. Нынешний уровень вреда вряд ли приведет к серьезным наводнениям ниже по течению,

– заверили в разведке.

Что этому предшествовало

То, что захватнические войска взорвали мост через ГЭС, подтвердили российские пропагандисты. Они сами опубликовали видео момента подрыва . Кроме того, со временем появились и спутниковые снимки с результатами действий оккупантов.

Отметим, что мост через Каховскую ГЭС соединял правобережную и левобережную части Херсонской области.

Кстати, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что к Новому году украинские военные могут освободить и левобережье Херсонщины. Шансы, что ВСУ до конца года зайдут в Мелитополь Запорожской области, очень высоки.

Сейчас очень важно не давать врагу времени на отдых на Юге Украины. Следует наносить постоянные артиллерийские удары по оккупантам. Однако для этого ВСУ нужно еще больше оружия от партнеров.

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