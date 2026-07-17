Снабжение и распределение "в ручном режиме": Федоров назвал ключевые проблемы армии

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что одной из ключевых проблем армии стало то, что корпусная система до сих пор не заработала в полной мере.

Об этом Федоров рассказал на брифинге в четверг, 16 июля, сообщает 24 Канал.

Каковы основные проблемы армии?

Михаил Федоров пояснил, что есть корпуса, которые успешно действуют, ежемесячно продвигаются вперед или не теряют территории, тогда как в других постоянно меняются командующие.

У нас есть корпуса, которые уже стали школой, философией, а есть корпуса, о которых мы даже не знаем, сколько там бригад и что там происходит. И на самом деле от организации зависит все,

– добавил экс-министр.

Он отметил, что численность корпусов также существенно различается: в одни входят пять бригад, в другие – 12. По словам Федорова, из-за постоянной переброски батальонов между разными бригадами невозможно выстроить эффективную систему управления.

Экс-министр также назвал проблемой постоянную смену командующих корпусами и командиров бригад.

Кроме того, Федоров обратил внимание на организацию снабжения – за последние пять месяцев было закуплено больше дронов, чем за весь предыдущий год, однако большинство подразделений этого не ощутило. Причиной, по словам экс-министра, стало распределение ресурсов "в ручном режиме".

Лояльный получил, нелояльный не получил. И это приводит к тому, что подразделения не могут планировать свое будущее… Четыре месяца это был ад, связанный с блокированием инициатив и бюрократической перестрелкой,

– подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, вечером 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, и подвел итоги работы. Среди главных достижений он назвал отключение российских войск от Starlink, масштабное увеличение закупок беспилотников, запуск программ оснащения боевых бригад дронами и реформу системы оборонных закупок через тендеры.

Также, по словам Федорова, было начато финансирование современных дронных подразделений, закуплены тысячи пикапов, багги и квадроциклов для войск, а эффективность работы украинской ПВО удалось существенно повысить.