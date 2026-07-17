Про це Федоров розповів на брифінгу в четвер, 16 липня, повідомляє 24 Канал.

Які основні проблеми армії?

Михайло Федоров пояснив, що є корпуси, які успішно діють, щомісяця просуваються вперед або не втрачають територій, тоді як в інших постійно змінюються командувачі.

У нас є корпуси, які стали вже школою, філософією, і є корпуси, які ми навіть не знаємо, скільки там бригад і що там відбувається. І насправді від організації залежить усе,

– додав ексміністр.

Він зазначив, що чисельність корпусів також суттєво відрізняється: до одних входять п'ять бригад, до інших – 12. За словами Федорова, через постійне перекидання батальйонів між різними бригадами неможливо вибудувати ефективну систему управління.

Ексміністр назвав також назвав проблемою постійну зміну командувачів корпусів і командирів бригад.

Крім того, Федоров звернув увагу на організацію постачання – за останні п'ять місяців було закуплено більше дронів, ніж за весь попередній рік, однак більшість підрозділів цього не відчула. Причиною, за словами ексміністра, став розподіл ресурсу "в ручному режимі".

Лояльний отримав, нелояльний не отримав. І це призводить до того, що підрозділи не можуть планувати своє майбутнє… Чотири місяці це було пекло, воно пов'язано з блокуванням ініціатив та бюрократичною перестрілкою,

– підкреслив Михайло Федоров.

Нагадаємо, ввечері 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, та підбив результати роботи. Серед головних досягнень він назвав відключення російських військ від Starlink, масштабне збільшення закупівель безпілотників, запуск програм забезпечення бойових бригад дронами та реформу системи оборонних закупівель через тендери.

Також, за словами Федорова, було розпочато фінансування сучасних дронових підрозділів, закуплено тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська, а ефективність роботи української ППО вдалося суттєво підвищити.