В правительстве рассказали, какую часть требований ЕС уже выполнила Украина

Украинская сторона подала заявку на членство в Евросоюзе 28 февраля. До конца текущего года Украина планирует выполнить максимально возможное количество обязательств по Соглашению об ассоциации.

Украина должна реализовать политические рекомендации для того, чтобы переходить к переговорам по вступлению в ЕС. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам Европейской и Евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

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Выполнит ли Украина требования ЕС до конца 2022 года

Украинская министр добавила, что наша сторона ожидает скорейшего решения вопроса членства Украины в ЕС.

Мы приехали в Брюссель с четким планом, пониманием того, что до конца года мы выполняем свою домашнюю работу и хотим, чтобы Брюссель готовился к тому, что мы потребуем начала переговоров, когда завершим выполнение рекомендаций,

– сказала Стефанишина.

Сегодня Украина на 70% выполнила требования от Евросоюза. Соответствующая статистика обновляется в последние две пленарные недели. Как отметила Стефанишина, Соглашение об ассоциации невозможно выполнить на 100%, ведь оно достаточно старое. И переговоры по нему завершились в 2009 году. То есть некоторые обязательства не актуальны, некоторые обязательства более широки.

Поэтому Украина определила для себя список из 107 актов, которые нужно реализовать. Соответствующий отчет впоследствии представят Еврокомиссии.

Украину пригласят на первый саммит Европейского политического сообщества: что известно

Совет ЕС в июне на саммите в Брюсселе одобрил предложенную Францией идею создания Европейского политического сообщества. Цель нового форума – предоставить платформу для политического диалога и сотрудничества. Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с послами на прошлой неделе заявил, что новый европейский политический форум будет собираться каждые шесть месяцев.

Представитель ЕС заявил, что приглашения на саммит в скором времени будут разосланы. Ожидается, что их получат лидеры Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдовы, Грузии, Турции, Армении, Азербайджана.

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