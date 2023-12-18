В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил возможности российского диктатора.

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По его словам, это же россияне – они не могут без того, чтобы где-то с кем-то не зацепиться, обязательно отхватить и потом всю жизнь рассказывать, как они боролись.

По мнению Свитана, Путин однозначно готовится к широкомасштабным военным действиям. И не только в Украине.

В Украине у него самая плохая ситуация, если рассматривать с военной точки зрения. А вот по странам НАТО у него будет лучшая ситуация,

– предположил Роман Свитан.

Нападать открыто он не будет – у него замысел каких-то внутренних разборок, то есть так называемая гибридная война. Так он ее и будет начинать.

Уничтожение российских войск

Военный эксперт объяснил, что первая и основная задача любой обороняющейся армии – уничтожение противника на том плацдарме, где это выгоднее всего. Освобождение территорий – это следствие выполнения первой задачи.

Такие площадки, как Авдеевка, Бахмут, Марьинка – они для того, чтоб отминусовать россиян. Враг сам лезет туда на уничтожение.

Чем больше отминусуем, тем лучше. Нам не нужно бегать за этими сотнями танков или БМП по всей линии фронта, если они все в одну точку двигаются,

– рассказал Роман Свитан.

"Единственное, что нужно, и это очень важно – достаточное количество боеприпасов, чтобы удерживать их на серьезном расстоянии и снизить наши потери. А также, конечно, техника", – добавил военный эксперт.

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