В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив можливості російського диктатора.

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Заяви Путіна щодо НАТО

За його словами, це ж росіяни – вони не можуть без того, щоб десь з кимось не зачепитися, обовʼязково відхопити й потім решту життя розповідати, як вони боролися.

На думку Світана, Путін однозначно готується до широкомасштабних військових дій. Й не тільки в Україні.

В Україні в нього найгірша ситуація, якщо розглядати з військової точки зору. А ось по країнах НАТО у нього буде краща ситуація,

– припустив Роман Світан.

Нападати відкрито він не буде – у нього задум якихось внутрішніх розбірок, тобто так звана гібридна війна. Отак він її й буде починати.

Знищення російських військ

Військовий експерт пояснив, що перша й основна задача будь-якої армії, яка обороняється, – знищення противника на тому плацдармі, де це найвигідніше. Звільнення територій – це вже наслідок виконання першої задачі.

Такі майданчики, як Авдіївка, Бахмут, Маріїнка, – вони для відмінусування росіян. Ворог сам лізе туди на знищення.

Чим більше відмінусуємо, тим краще. Нам не треба бігати за цими сотнями танків чи БМП по всій лінії фронту, якщо вони всі в одну точку рухаються,

– розповів Роман Світан.

"Єдине, що потрібно, й це дуже важливо – достатню кількість боєприпасів, аби утримувати їх на серйозній відстані та зменшити наші втрати. А також, звісно, техніка", – додав військовий експерт.

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