21 ноября Дональд Трамп опубликовал фото, на котором он обнимается с Владимиром Путиным, и назвал диктатора своим другом. Публичная демонстрация близости говорит о толерантности к убийству украинцев и побуждает Кремль к дальнейшей эскалации.

Разговоры о дружбе с главой Кремля и оправдание российских провокаций посылают крайне опасный сигнал мировому сообществу. Об этом в эфире 24 Канала заявил президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный. Эксперт подчеркнул, что подобная риторика де-факто легитимизирует военные преступления оккупантов.

Иллюзия влияния на Москву

Комментируя обнародованные фотографии теплых объятий главы Белого дома с российским диктатором, политолог отметил, что демонстрация близости лишь провоцирует агрессора на новые преступления.

Это очень неприятный сигнал, потому что это друг, который убивает людей. И в тот момент, когда они обнимались, точно гибли украинцы. Такие изображения свидетельствуют о толерантности к насилию. Мировоззрение Трампа своеобразно – он зациклен на тех, кого считает сильными мира сего, и думает, что умеет на них влиять. На самом же деле Путин просто посмеется над этим и скажет: "Опа, у нас все получилось",

– отметил Олег Лисный.

По словам эксперта, любые попытки наладить контакт с Кремлем посредством демонстрации личной привязанности не увенчаются успехом, а лишь укрепят уверенность российского руководства в безнаказанности.

Несерьезные объяснения инцидента в Польше

Отдельное внимание в ходе беседы уделили вторжению в польское воздушное пространство российских крылатых ракет Х-101, произошедшему 20 ноября. Попытки назвать этот инцидент случайностью вызывают серьезную обеспокоенность за безопасность всего восточного фланга Альянса.

Он сказал, что это не специально и что это "маленькие ракеты". Ну, как-то это звучит не по-взрослому. Если ракеты залетают в воздушное пространство страны-члена НАТО, а четкого и жесткого осуждения нет, это прямое поощрение агрессора. Сегодня ракета упала в поле, а завтра может попасть в большой объект. Реакция всех членов блока должна быть максимально жесткой. Нужно наконец сбивать все, что летит в сторону границ Альянса,

– подчеркнул гость эфира.

Лисный подытожил, что отсутствие решительного и практического ответа со стороны стран блока лишь подтолкнет Россию к дальнейшему тестированию "красных линий" НАТО.

Ловушка суррогатов безопасности

Коснувшись темы мирных переговоров и попыток навязать Украине неопределенные обещания вместо реального вступления в Североатлантический альянс, эксперт напомнил о печальном историческом опыте.

Когда нам говорят о чем-то "типа пятой статьи", лично я это понимаю так: вы никогда не будете в НАТО. И при упоминании этих гарантий мне сразу вспоминается Будапештский меморандум, от последствий которого мы до сих пор страдаем. Нас не удастся обмануть. Лучшая гарантия безопасности для Украины – это собственная мощная армия,

– подчеркнул аналитик.

Он добавил, что попытки форсировать переговоры с Кремлем обусловлены изменением расстановки сил в Вашингтоне после выборов. Хотя большинство представителей в Конгрессе будет создавать препятствия для необоснованных уступок Москве, личные симпатии американского лидера сохранятся и в дальнейшем.

Ранее после переговоров в Шэньчжэне премьер-министр Польши Дональд Туск призвал уберечь мир от подобных друзей. В то же время американский лидер после публикации совместных снимков сравнил эту встречу с Ялтинской конференцией 1945 года.