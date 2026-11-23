Розмови про дружбу з очільником Кремля та виправдання російських провокацій надсилають вкрай небезпечний сигнал світовій спільноті. Про це в ефірі 24 Каналу заявив президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. Експерт наголосив, що подібна риторика де-факто легітимізує воєнні злочини окупантів.

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Ілюзія впливу на Москву

Коментуючи оприлюднені фотографії теплих обіймів очільника Білого дому з російським диктатором, політолог зауважив, що демонстрація близькості лише провокує агресора на нові злочини.

Це дуже неприємний сигнал, тому що це друг, який вбиває людей. І тоді, коли вони обнімалися, точно гинули українці. Такі зображення толерують насилля. Світогляд Трампа специфічний – він зациклений на тих, кого вважає сильними світу цього, і думає, що вміє на них впливати. Насправді ж Путін просто посміється над цим і скаже: "Опа, у нас все вийшло"– зазначив Олег Лісний.

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За словами експерта, будь-які спроби налагодити контакт із Кремлем через демонстрацію персональної прихильності не матимуть успіху, а лише зміцнять упевненість російського керівництва у безкарності.

Несерйозні пояснення інциденту в Польщі

Окрему увагу під час розмови приділили порушенню польського повітряного простору російськими крилатими ракетами Х-101, що відбулося 20 листопада. Спроби назвати цей інцидент випадковістю викликають серйозне занепокоєння за безпеку всього східного флангу Альянсу.

Він сказав, що це не спеціально і "маленькі ракети". Ну якось воно не по-дорослому звучить. Якщо ракети залітають у повітряний простір країни-члена НАТО, а чіткого і жорсткого засудження немає, це пряме заохочення агресора. Сьогодні ракета впала в полі, а завтра може влучити у великий об'єкт. Реакція всіх членів блоку має бути максимально жорсткою. Потрібно нарешті збивати все, що летить у бік кордонів Альянсу– підкреслив гість ефіру.

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Лісний підсумував, що відсутність рішучої та практичної відповіді з боку країн блоку лише спонукатиме Росію до подальшого тестування червоних ліній НАТО.

Пастка сурогатів безпеки

Торкнувшись теми мирних переговорів і спроб нав'язати Україні невизначені обіцянки замість реального вступу до Північноатлантичного альянсу, фахівець нагадав про сумний історичний досвід.

Коли нам кажуть про щось "типу п'ятої статті", особисто я це читаю так: ви ніколи не будете в НАТО. І над цими гарантіями мені одразу згадується Будапештський меморандум, наслідками якого ми досі харкаємо кров'ю. Нас розвести не вдасться. Найкраща гарантія безпеки для України – це власна потужна армія– наголосив аналітик.

Він додав, що спроби форсувати переговори з Кремлем зумовлені зміною розстановки сил у Вашингтоні після виборів. Хоча більшість представників у Конгресі створюватиме бар'єри для необґрунтованих поступок Москві, особисті сентименти американського керманича зберігатимуться й надалі.

Раніше після переговорів у Шеньчжені польський прем'єр Дональд Туск закликав уберегти світ від подібних друзів. Водночас американський лідер після публікацій спільних кадрів порівняв зустріч із Ялтинською конференцією 1945 року.