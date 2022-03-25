Какую помощь оказал ЕС Украине за месяц войны

В Евросоюзе заявили, что в течение месяца российско-украинской войны делали все возможное, чтобы парализовать возможности России для финансирования агрессии.

По агрессору ударили четырьмя волнами санкций, направленными против финансовой системы России, высокотехнологичных отраслей промышленности, коррумпированных элит. Об этом напомнил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровских.

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Помощь Украине от ЕС

600 миллионов евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи;

500 миллионов евро гуманитарной поддержки;

Также ЕС впервые профинансировал закупку и поставку оружия стране, против которой осуществляется нападение.

Россия уже изгнанник

По словам Домбровских, Россия превращается в государство-изгнанника, изъятое из международных сообществ. Он добавил, что в ЕС готовы делать значительно больше: пока идет эта война, все варианты рассматривают.

Восстановление Украины

Чиновник отметил, когда Россия прекратит агрессию, весь мир должен приложиться к восстановлению Украины. Государство принадлежит к европейской семье.

В частности, следует помочь возродить бизнес, восстановить источники к существованию;

отстроить жизненно необходимую инфраструктуру;

оказывать гуманитарную помощь и защищать беженцев.

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