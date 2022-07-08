Не хотим, чтобы за нас воевали другие – Зеленский подчеркнул, какой помощи ждет Украина

Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену за поддержку и предоставленное оружие. Однако, по его словам, на данный момент этой помощи недостаточно, чтобы победить россию.

По мнению Зеленского, Соединенные Штаты должны усилить финансирование и предоставить больше оружия. Об этом говорится в интервью президента Украины каналу CNN, передает 24 канал.

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Зеленский рассказал, какой помощи ожидает от США

На вопрос журналиста, достаточно ли Байден делает для Украины, Зеленский ответил, что лидер США оказывает наибольшую помощь. Украинский президент выразил за это благодарность.

Я благодарен Байдену и благодарен Соединенным Штатам. И, прежде всего, обществу. Ибо все это, это оружие, что-то стоит. И эти средства – это средства людей. И я прекрасно это понимаю и верю, что они понимают, что дают деньги,

– сказал он.

Однако, отметил Зеленский, украинцы платят сегодня самую большую цену и расплачиваются за свободу и мир жизнями простых людей. В то же время, он добавил, что не призывает граждан других стран помогать на фронте и заметил – украинцы сами способны отвоевать свою землю. Президент попросил об увеличении военной помощи.

Мы не хотим, чтобы граждане других государств воевали за нас. И поэтому просим, кто как может, помочь,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что США оказывают влияние на решения европейских стран, что тоже является существенной помощью для Украины.

"Поэтому когда я говорю об объеме и скорости оружия, я не обращаюсь к США. Я обращаюсь к лидерам всего мира. Я говорю, что ускорение этого процесса сохранит жизнь украинцев и приведет к деоккупации наших регионов, оккупированных россией", – сказал он.

Зеленский о визите Байдена в Украину

, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подтвердил , что Украина ожидает масштабную помощь от наших партнеров, в том числе США. По его словам, речь идет о дальнобойном оружии и артиллерии.

Президент Украины подчеркнул, что его офис заинтересован в приезде Байдена. Однако он понимает, что есть определенные моменты безопасности, которые не позволяют сейчас реализовать этот шаг.

Зеленский рассказал, что украинцы поддерживают США, а рейтинг доверия украинцев к Соединенным Штатам очень высок, как и к Великобритании, Польше и Балтийским государствам.

Поэтому приезды лидеров таких государств, которых украинцы считают не просто партнерами, а настоящими друзьями – это крепкий сигнал, что США поддерживают и не только поддерживают, а реально верят в победу и не боятся россии,

– считает Зеленский.

Он подытожил, что такой приезд был бы четким сигналом, что лидер США не боится путина.

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