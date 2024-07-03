Может сыграть "огромную роль" в войне, – Зеленский о влиянии Китая на Россию

Китай может сыграть "огромную роль" в окончании войны в Украине, потому что Россия очень зависит от своего рынка экспорта.

Если США и Китай отбросят разногласия, они также могут действовать вместе, чтобы прекратить войну. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в своем новом интервью.

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Зеленский высказался о влиянии Китая

Президент заявил, что КНР может сыграть в завершении войне "огромную роль", поскольку от его рынка экспорта зависит Россия.

Также глава государства прокомментировал план окончания войны Дональда Трампа.

Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что "потенциально готов" встретиться с кандидатом в президенты США Трампом. По его словам, Украина хочет понять, будет ли иметь в ноябре мощную поддержку США или останется сама.

Стоит отметить, что в интервью Зеленский также ответил, от чего зависит новое наступление на фронте. По словам президента, украинские военные имеют лучшие позиции по живой силе, чем месяцы назад.