Якщо США та Китай відкинуть розбіжності, вони також можуть діяти разом, щоб припинити війну. Таку думку висловив Володимир Зеленський у своєму новому інтерв'ю.

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Зеленський висловився про вплив Китаю

Президент заявив, що КНР може зіграти в завершенні війні "величезну роль", оскільки від його ринку експорту залежить Росія.

Також глава держави прокоментував план закінчення війни Дональда Трампа.

Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що "потенційно готовий" зустрітися з кандидатом у президенти США Трампом. За його словами, Україна хоче зрозуміти, чи буде мати в листопаді потужну підтримку США чи залишиться сама.

Варто зазначити, що в інтерв'ю Зеленський також відповів, від чого залежить новий наступ на фронті. За словами президента, українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому.