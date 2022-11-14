ЕС уже передал Украине оружие на 8 миллиардов и не планирует останавливаться

Евросоюз уже поставил Украине оружие более чем на 8 миллиардов евро. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время заседания министров иностранных дел.

Об этом из Брюсселя сообщает журналистка 24 канала София Трощук.

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ЕС уже предоставил Украине более 8 млрд евро военной помощи

По словам Жозепа Борреля, не менее 8 миллиардов евро в виде военного оборудования уже было предоставлено Украине Европейским Союзом и государствами-членами.

Это около 45% от усилий, предоставленных Соединенными Штатами,

– подчеркнул он.

Дипломат ЕС призвал не путать сумму в 3,1 миллиарда евро, предоставленную Украине через Европейский фонд мира, и помощь государств-членов, которая считается отдельно.



Выступление Жозепа Борреля / Фото EU

Он отметил, что во вторник, 15 ноября, министры обсудят военную поддержку Украины со стороны ЕС через запланированный запуск Миссии военной помощи ЕС (EUMAM) в поддержку Украины, созданную в октябре 2022 года и обеспечивающую индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины.



Совет министров иностранных дел / Фото EU

"Мы озабочены ситуацией в Западных Балканах"

Жозеп Боррель также упомянул ситуацию в Западных Балканах. по его словам, завтра, 15 ноября, также обсудят этот вопрос.

Высокий представитель Европейского Союза рассказал о встрече с премьер-министром Косово Альбин Курти и президентом Сербии Александаром Вучичем.

Боррель подчеркнул, что Приштина и Белград должны принять меры по снижению текущего напряжения и придерживаться собственных обязательств, согласованных в рамках двустороннего диалога под эгидой ЕС много лет назад.

Мы, к сожалению, стоим на грани еще одного кризиса. Следует выходить из режима кризиса и искать выход. Мы представили предложение. Его необходимо обсудить. Призвать обе стороны выполнять свои обязательства, выполнять предварительные договоренности, уже согласованные много лет назад, и начать поиск структурного решения,

– заявил он.

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14 ноября в Брюсселе стартовал двухдневный Совет министров иностранных дел. Сегодня состоялась встреча на уровне министров иностранных дел, завтра – с участием министров обороны стран-членов ЕС. 15 ноября в этой встрече, как ожидается, в режиме телеконференции примет участие министр обороны Украины Алексей Резников.