Какую территорию Донбасса сейчас контролирует Украина: актуальные данные ОВА

Несмотря на все усилия российских захватчиков, Украина по-прежнему контролирует 45% Донецкой области. Хотя Донетчина – одна из самых больших областей, которая подвергалась нашествию врага.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире общенационального информационного марафона, передает 24 канал.

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Кириленко подчеркнул, что контроль ВСУ над 45% Донбасса остается постоянным.

Донетчина – одна из крупнейших областей, которая подвергалась и подвергается нашествию врага, но контроль, несмотря на все их попытки, остается постоянным свыше 45% области. Это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха – не занятые врагом города, а уничтоженные города,

– заявил глава Донецкой ОВА.

Как продвигается украинское контрнаступление

Вооруженные Силы Украины за считанные дни освободили от российских оккупантов уже несколько тысяч квадратных километров. Речь идет о территориях, освобожденных во время наступления ориентировочно с 29 августа. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ по состоянию на 12 сентября освободили почти 6 тысяч квадратных километров, которые еще недавно были оккупированы.

Ранее Владимир Зеленский обратился и к оккупантам и сказал, что те, кто боится возвращаться в россию, могут сдаться в плен. Ведь Украина гарантирует им соблюдение прав в соответствии с Женевской конвенцией.

В россии уже произошел психологический надлом

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что террористические атаки россии на критическую инфраструктуру Украины 11 сентября были не только актом отчаяния. Российские пропагандисты просто попытались переключить внимание своего общества на "проблемы соседа".

Такие действия агрессора свидетельствуют о том, что психологический надлом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – россии не выиграть эту войну.

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