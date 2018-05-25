Какую большую игру под названием "общественный транспорт" задумала маршрутная мафия

Общественный транспорт – это испытание не для слабонервных. Впрочем, настоящие маршрутные гонки происходят не на дорогах, а во властных кабинетах.

Полуразвалившиеся маршрутки и чиновники-миллионеры – это закрытый клуб для избранных.

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Правительство позаботилось о пассажирах маршрутках, чтобы ездили мы не в душных автобусах и с ветерком, а в комфортных маршрутных такси с кондиционерами. Фантастика? нет! Реальный документ – новые улучшенные правила проведения конкурса на маршрутные пассажирские перевозки. Среди нововведений Кабмина обязательное обновление автобусов , прозрачные конкурсы и честная конкуренция.



Среди нововведений Кабмина обязательное обновление автобусов

Измениться все должно было еще с марта! Так, реалии грустные. Маршрутки, которые каждое утро привозят пассажиров из пригорода в столицу на работу, как и раньше напоминают консервные банки, а сами же перевозчики не слишком озабочены комфортом пассажиров. Главная цель – заработать быстро и много.

Эти сладкие обещания из уст чиновников и тех же перевозчиков звучат, как минимум, смешно. Могу заверить, что на своих "мерседесах" и БМВ, которые, кстати, и купленные благодаря этому бизнесу, они не заморачиваются, как передвигается в общественном транспорте рабочий класс,

– сказала Татьяна Мартынюк.

Жуткие кадры с места аварии в Кривом Роге поразили страну. ДТП унесло жизни 11-ти пассажиров маршрутки. Позже следователи установили, что заявленное перевозчиком в документах количество сидячих мест не соответствовало действительности. А отсюда, и то, что жертв могло быть значительно меньше. Правоохранители забили тревогу и экстренно взялись проводить повсюду операцию под кодовым названием "Перевозчик".

У нас сделана система перевозчиков такова, что если он не уедет, то он останется без денег и никого не интересует. Люди приходят, они зарабатывают средства, и они не очень серьезно относятся к таким вопросам,

– отметил лейтенант полиции города Бровары Сергей Барабаш.

Но осмотр полиции откровенно напоминает "показуху для камер": проверяют внешнее техническое состояние и спрашивают водительские права.

Свеженькое постановление Кабмина – это конечно хорошо, да и новые правила избрания перевозчиков для пассажиров выглядят более, чем привлекательно. Вот только те 120 маршрутов, которые успели разыграть за прошлый год – под это постановление не попали.

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Теперь правды не добиться. Владелец автопарка, который 15 лет работал на одном из пригородных маршрутов от Киева до Боярки, в этом году оказался в пролете – на последнем конкурсе едва набрал 34 балла, а у конкурента, что победил – оказалось 38.

Конкурс проходит очень интересно. Но почему-то на конкурсе в последнее время вообще конкурсный комитет не считает баллы. Приходят баллы уже начисленные,

– рассказал представитель ООО "Автогруппа" Алексей Ширган.

Чтобы подробнее разобраться в ситуации, эксперты обратились непосредственно к Юрию Чередниченко с просьбой получить аудиозапись конкурсного заседания. Ведь это единственное официальное документирование всего процесса. Тем временем в управлении начали происходить мистические вещи. Информация, которая по закону должна быть публичной и доступной, вдруг стала чрезвычайно секретной.



Юрий Чередниченко

Зато, эксперты обнаружили интересную закономерность. По большинству маршрутов – в конкурсного комитета один фаворит – компания зятя Чеботаря "А.Т.Н". Это название громко звучало в СМИ три года назад. После скандала одиозного заместителя уволили.

Как нам сказали, преимущество данному перевозчику предоставили только потому, что он очень улучшит график. Но журналисты выяснили, что автобусы этой компании в ужасном состоянии. Там совсем не те, которые были заявлены в конкурсе. Эту ситуацию должны были бы отслеживать и контролировать специалисты из государственного органа "Укртрансбезпека". Но и здесь умывают руки – все нарушения – ответственность заказчика.

Как не прискорбно, так случается, когда берут образцовые автобусы и с этими автобусами просто ходят по конкурсам, заявляют, получают объекты, а реально осуществляют перевозки другими с гораздо меньшим качеством или комфортностью, автобусами с целью получения дополнительной прибыли,

– отметил в.а. руководителя ГП "Укртрансбезпека" Вячеслав Титкивский.

Ведь схема работает очень просто: перевозчик покупает несколько новеньких автобусов, с ними же подает заявку на различные маршруты. На каждом из них получает победу, а потом эти маршруты обслуживает совсем другим, арендованным у других компаний, транспортом. Де юре – изменился перевозчик. Де факто – транспорт остался тот же.

СБУ начала уголовное производство по факту разворовывания госсредств в "Украэрорухе". Как результат, приказ тогдашнего министра инфраструктуры Максима Бурбака об отстранении Юрия Чередниченко от исполнения служебных обязанностей. Но никаких обвинений ему так и не выдвинули. Служащий спокойно ушел на пенсию, а тут вдруг возглавил целое управление инфраструктуры Киевской ОГА.

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Декларация чиновника впечатляет не меньше. Кроме этого дворца, на двоих с женой имеют квартиру в Киеве, 2 земельных участка в пригороде, 2 в Закарпатье, а еще квартиру и домик в России. В семье 4 машины бизнес-класса, миллион гривен на счетах банков и свыше 60 тысяч долларов наличности.

По поводу государственной измены мы направили запрос в СБУ. Они нам не подтвердили эту информацию, но и не опровергли. Впрочем, сообщили, что уже 4-ый год длится расследование по поводу растраты государственных средств ГП "Украэрорух", но к этому времени Чередниченко, который за это и был уволен о подозрении так и не сообщили.