Поставили "враскорячку": российские пропагандисты осрамили Путина календарем в его "честь"

Владимир Путин – оптимист с сомнительной перспективой. Он все еще надеется на свое будущее в 2024 году, потому что его пропагандисты выпустили новый календарь в "честь" диктатора. Но сама концепция такого издания имеет достаточно неоднозначный подтекст.

Об этом 24 Каналу отметил музыкальный критик, журналист, российский оппозиционер Артемий Троицкий. Отобранные цитаты Путина в тандеме с фото похожи на некую внутреннюю диверсию против "первого".

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"Переверни" Путина

Теперь каждый россиянин сможет "перевернуть" Путина и ознакомиться с его "большими" и не очень цитатами. "Мы враскорячку не умеем стоять, мы твердо стоим на ногах и твердо смотрим в будущее" – приводим одну из таких. Напечатана она на фоне фотографии главы Кремля, где он в кимоно для дзюдо как раз стоит "враскорячку" и смотрит назад.

Путина поставили "враскорячку" / Скриншот

"У меня закралось мнение, что это диверсия", – иронично отметил Троицкий.

Отметим, что, вероятно, "раскорячка" имеет свои корни с 2009 года. Этой фразой Путин, будучи премьер-министром, ответил Бараку Обаме на тезис о том, что российский диктатор одной ногой стоит в прошлом, а другой – в будущем.

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Тоталитарная традиция

Подобные календари и цитаты – тоталитарная привычка, которая тянется еще при Сталине, отметил Троицкий. И, вероятно, будет большая принудительная популярность среди местного населения.

Я думаю, этот календарь разойдется миллионными тиражами не потому, что народ захочет повесить его в "красный уголок" или туалет. Потому что его в обязательном порядке будут вешать в кабинетах чиновников, в школьных классах. Это будет считаться обязательным атрибутом (24 – Канал),

– предположил журналист.

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