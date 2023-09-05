Поставили "враскорячку": российские пропагандисты осрамили Путина календарем в его "честь"
Владимир Путин – оптимист с сомнительной перспективой. Он все еще надеется на свое будущее в 2024 году, потому что его пропагандисты выпустили новый календарь в "честь" диктатора. Но сама концепция такого издания имеет достаточно неоднозначный подтекст.
Об этом 24 Каналу отметил музыкальный критик, журналист, российский оппозиционер Артемий Троицкий. Отобранные цитаты Путина в тандеме с фото похожи на некую внутреннюю диверсию против "первого".
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"Переверни" Путина
Теперь каждый россиянин сможет "перевернуть" Путина и ознакомиться с его "большими" и не очень цитатами. "Мы враскорячку не умеем стоять, мы твердо стоим на ногах и твердо смотрим в будущее" – приводим одну из таких. Напечатана она на фоне фотографии главы Кремля, где он в кимоно для дзюдо как раз стоит "враскорячку" и смотрит назад.
Путина поставили "враскорячку" / Скриншот
"У меня закралось мнение, что это диверсия", – иронично отметил Троицкий.
Отметим, что, вероятно, "раскорячка" имеет свои корни с 2009 года. Этой фразой Путин, будучи премьер-министром, ответил Бараку Обаме на тезис о том, что российский диктатор одной ногой стоит в прошлом, а другой – в будущем.
Артемий Троицкий о новых проделках российской пропаганды: смотреть видео
Тоталитарная традиция
Подобные календари и цитаты – тоталитарная привычка, которая тянется еще при Сталине, отметил Троицкий. И, вероятно, будет большая принудительная популярность среди местного населения.
Я думаю, этот календарь разойдется миллионными тиражами не потому, что народ захочет повесить его в "красный уголок" или туалет. Потому что его в обязательном порядке будут вешать в кабинетах чиновников, в школьных классах. Это будет считаться обязательным атрибутом (24 – Канал),
– предположил журналист.
Политика Владимира Путина: последние новости
- 4 сентября российский диктатор встретился в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Основной темой их переговоров было зерновое соглашение. Россия готова "перезапустить" его, но при условии, что будут выполнены условия Кремля.
- Путин может объявить всеобщую мобилизацию в России, но при одном условии. Пока российский диктатор будет тянуть до последнего и будет искать потенциальный 200-х среди этнических меньшинств и в глубинках.
- Китай заинтересован в ослаблении России, а Путин может превратиться в вассала Си Цзиньпина. Глава Кремля уже теряет статус одного из величайших игроков мировой политики.