Кремлевский глава помнит свой опыт в прошлом году и последствия. Об этом 24 Каналу отметил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Палка двух концов

Путин боится – если объявит всеобщую мобилизацию, то она приведет к внутриполитическим и экономическим проблемам, считает Эйдман. Так, в прошлом году немало потенциальных призывников, а вместе с тем и налогоплательщиков сбежало из России. Внутри страны посеялась паника и недоверие к власти, что есть тревожными звоночками для режима Кремля.

"Путин не хочет повторения опыта прошлого года и будет тянуть до последнего. Он начнет мобилизацию, если его генералы донесут, что российская армия не выстоит. Все зависит от ситуации на фронте", – отметил он.

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Путин может закрыть границы. Кто успеет – сбежит, кто останется – станет создавать проблемы для режима. И чем больше таких соберется, тем ужаснее для российского диктатора.

"Проще "выпустить пар", чтобы недовольные ушли. Потому что если соберется большое количество таких, это будет нехорошо для Кремля. Они могут условно закрыть бутылку, пока она не лопнет изнутри. Или начать выпускать", – добавил Эйдман.

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