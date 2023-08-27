Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он заметил, что мобилизационная система России не пропустит более 300 тысяч за полгода.

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Информационные угрозы

В последнее время из Москвы идут угрозы, работает вражеское ИПСО. Россияне включили механизм угроз и нагнетания ситуации. Кремль начинает снова трясти ядерной дубинкой и грозит эскалацией ситуации. Появляется информация якобы у россиян какое-то новое оружие, вундерваффе оккупанты начали производить.

Вундерваффе – оружие очень большой силы. Определение получило особое распространение в нацистской пропаганде во время Второй мировой войны. Им обозначали ряд новейших революционных образцов вооружений, многие из которых так и остались на уровне прототипов.

Одна из таких информационных угроз – слив информации о том, что россияне готовятся призвать 450 тысяч, якобы рассматривается вопрос о введении общей мобилизации, введении всеобщего военного положения.

"Это все увеличение давления с целью заставить наших партнеров и нас прекратить военные действия и примерно до весны потоптаться за столом переговоров. А за это время российские войска как-нибудь возобновятся", – сказал Свитан.

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Надо воспринимать положительно

Новый общий призыв, как в прошлом году, в целом возможен. Вот только 450 тысяч человек это очень много, россияне осенью 2022 даже с 300 тысячами не справились. По мнению военного эксперта, если в России будут мобилизовать, то примерно такое же количество.

Но опять же зачем призывать? Если за сутки 640 человек отминусовали и еще примерно тяжелых раненых. До тысячи человек каждый день уходит с фронта. 30 тысяч в месяц, за 10 месяцев отминусовали 300 тысяч человек. Это же мы еще не наступали, а когда начнем движение, то все эти числа увеличатся,

– отметил Свитан.

Сейчас Россия просчитывает, сколько ей примерно нужно восстановить. Не для увеличения, а просто для восстановления того количества войск, которое сейчас есть. Но просто набрать людей мало, ведь их надо подготовить, прогнать через полигоны, дойти до боевого слаживания хотя бы батальона.

Одно дело подготовить, а другое – техника. Техника, которую производит враг, из колес уходит на фронт. К тому же россияне откапывают советскую технику, что свидетельствует о проблемах и недостатках.

"300 тысяч солдат снова будут голые и босые. Им будут поставлены мясные задачи. Вроде бы числа страшные, но надо их правильно и разумно воспринимать и в положительном смысле. Россияне уже планируют потери. Те числа, которые сейчас от россиян будут исходить, это то количество солдат, которое страна-агрессор планирует потерять до весны 2024 года. Перемололи 250 тысяч, перемолем и 300 тысяч", – добавил военный эксперт.

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