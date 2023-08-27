Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що мобілізаційна система Росії не пропустить понад 300 тисяч за пів року.

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Інформаційні погрози

Останнім часом з Москви ідуть погрози, працює вороже ІПСО. Росіяни включили механізм погроз і нагнітання ситуації. Кремль починає знову трясти ядерним кийком і погрожує ескалацією ситуації. З'являється інформація нібито у росіян якась нова зброя, вундерваффе окупанти почали виготовляти.

Вундерваффе – зброя надзвичайно великої сили. Термін здобув особливого поширення у нацистській пропаганді під час Другої світової війни. Ним позначали низку новітніх революційних зразків озброєнь, багато з яких так і лишились на рівні прототипів.

Одна із таких інформаційних погроз – злив інформації про те, що росіяни готуються призвати 450 тисяч, нібито розглядається питання про введення загальної мобілізації, запровадженні загального воєнного стану.

"Це все збільшення тиску з метою змусити наших партнерів і нас припинити військові дії та приблизно до весни потоптатися за столом переговорів. А за цей час російські війська якось відновляться", – мовив Світан.

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Треба сприймати позитивно

Новий загальний призов, як минулого року, в цілому можливий. От тільки 450 тисяч осіб це дуже багато, росіяни восени 2022 року навіть з 300 тисячами не впорались. На думку військового експерта, якщо на Росії будуть мобілізувати, то приблизно таку ж кількість.

Але знову ж таки для чого призивати? Якщо ми за добу 640 людей відмінусували й ще приблизно тяжких поранених. До тисячі людей щодня іде з фронту. 30 тисяч у місяць, за 10 місяців відмінусується 300 тисяч людей. Це ж ми ще не наступали, а як почнемо рух, то всі ці числа збільшаться,

– зазначив Світан.

Зараз Росія прораховує, скільки їй приблизно треба відновити. Не для збільшення, а просто для відновлення тієї кількості військ, яка зараз є. Але просто набрати людей замало, адже їх треба підготувати, прогнати через полігони, дійти до бойового злагодження хоча б батальйону.

Одна справа підготувати, а інша – техніка. Техніка, яку виготовляє ворог, з коліс іде на фронт. До того ж росіяни відкопують радянську техніку, що свідчить про проблеми й нестачі.

"300 тисяч солдатів знову будуть голі й босі. Їм будуть поставлені м'ясні завдання. Нібито числа страшні, але треба їх правильно і розумно сприймати й в позитивному сенсі. Росіяни уже планують втрати. Ті числа, які зараз від росіян виходитимуть, це та кількість солдатів, яку країна-агресор планує втратити до весни 2024 року. Перемололи 250 тисяч, перемелемо і 300 тисяч", – додав військовий експерт.

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