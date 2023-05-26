Депутатка Северной Македонии перепутала Турчинова и Стефанчука и "вернула" 2014 год
Источник:Снежана Колеско-Ванчево
Снежана Калеска-Ванчева попала в комическую ситуацию. Она написала пост в соцсетях и дала всем понять, что не знает имена и лица украинских политиков.
Членкиня Социал-демократического союза Македонии оконфузилась. Это произошло после ее встречи со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
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Что сделала Калеска-Ванчевая
Македонская депутатка создала пост в фейсбуке. Она опубликовала фотографию со Стефанчуком и очень странно ее подписала.
Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной Рады, также временно занимающим пост президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции,
– заявила Калеска-Ванчевая.
Оригинальный пост депутата / Фото из соцсетей Калески-Ванчевой
Как отреагировали сети
Некоторые пользователи соцсетей начали ставить смайлы и смеяться над тем, что эта депутат до сих пор живет в 2014 году и не знает, что в Украине происходило в течение 9 лет после Революции Достоинства. Однако часть интернет-пользователей тактично указала в комментариях на ошибку в тексте. Затем Снежана Калеска-Ванчевая исправила свое сообщение.
Отредактированный пост депутата / Фото из соцсетей Калески-Ванчевой
Совместное фото двух политиков / Фото из соцсетей Калески-Ванчевой
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