Несмотря на шторм, вывел даже "Адмирала Макарова": враг увеличил корабельную группировку
Источник:Силы обороны Юга
Российские оккупанты усилили свое присутствие в Черном море, выведя на боевое дежурство, в частности, фрегат "Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, вражеская корабельная группировка в Черном море к вечеру 13 января увеличилась до тринадцати единиц. Среди них пять больших десантных кораблей и один надводный ракетоноситель, оснащенный ракетами "Калибр".
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"Адмирал Макаров" – также на дежурстве
Как пишут в Силах обороны Юга, фрегат "Адмирал Макаров", который может переносить до восьми крылатых ракет "Калибр", был замечен в состоянии боевой готовности. Это вызывает обеспокоенность по поводу возможности ракетных ударов по территории Украины.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог и сохранять спокойствие. Важно помнить, что паника может нанести больше вреда, чем сама угроза. Силы обороны Украины обеспечивают безопасность граждан и готовы к любым вызовам.
Вопреки шторму, враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 13 единиц, среди которых 5 БДК и 1 надводный ракетоноситель. Фрегат "Адмирал Макаров" снаряжен до 8 "Калибров",
– говорится в источнике.
Увеличение численности вражеских кораблей в Черном море может свидетельствовать о подготовке к очередному удару. Поэтому Силы обороны Украины осуществляют все необходимые меры по укреплению неба ПВО, защите обороноспособности страны и ее территориальной целостности.
Без "Калибров": о последнем обстреле Украины
- В субботу утром, 13 января, российские захватчики массированно обстреливали наше государство ракетами разных типов. В то же время, спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк констатировала, что опасных "Калибров" среди них не было.
- Кроме того, по словам спикера, всего оккупанты выпустили по городам нашего государства 40 воздушных целей. "Россия применяет максимальное количество разнообразия своего ракетного вооружения. Впрочем, остаются "вне борта" ракеты морского базирования", – подчеркнула Гуменюк.
- Также она напомнила, что угроза ракетных ударов со стороны России есть даже тогда, когда ракетоносители заведены в пункты базирования. Собственно, враг совершенно не принимает во внимание меры безопасности и воздушные цели может выпускать даже из пунктов базирования. Подобные случаи фиксировали наши защитники.