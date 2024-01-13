Несмотря на шторм, вывел даже "Адмирала Макарова": враг увеличил корабельную группировку

Российские оккупанты усилили свое присутствие в Черном море, выведя на боевое дежурство, в частности, фрегат "Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, вражеская корабельная группировка в Черном море к вечеру 13 января увеличилась до тринадцати единиц. Среди них пять больших десантных кораблей и один надводный ракетоноситель, оснащенный ракетами "Калибр".

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"Адмирал Макаров" – также на дежурстве

Как пишут в Силах обороны Юга, фрегат "Адмирал Макаров", который может переносить до восьми крылатых ракет "Калибр", был замечен в состоянии боевой готовности. Это вызывает обеспокоенность по поводу возможности ракетных ударов по территории Украины.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог и сохранять спокойствие. Важно помнить, что паника может нанести больше вреда, чем сама угроза. Силы обороны Украины обеспечивают безопасность граждан и готовы к любым вызовам.

Вопреки шторму, враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 13 единиц, среди которых 5 БДК и 1 надводный ракетоноситель. Фрегат "Адмирал Макаров" снаряжен до 8 "Калибров",

– говорится в источнике.

Увеличение численности вражеских кораблей в Черном море может свидетельствовать о подготовке к очередному удару. Поэтому Силы обороны Украины осуществляют все необходимые меры по укреплению неба ПВО, защите обороноспособности страны и ее территориальной целостности.

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