"Калибры", "Шахеды" и вертолет: ночью и утром ВСУ уничтожили все цели врага

Ночью 14 августа российские оккупанты совершили несколько волн атак ударными беспилотниками. Также они выпустили крылатые ракеты "Калибр".

БПЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). А "Калибры" – из акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).

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Сколько уничтожено вражеских целей

В общем враг применил:

15 ударных БПЛА "Shahed-136/131";

8 крылатых ракет "Калибр".

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Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены.

В Воздушных силах отметили, что были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия. В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях города Одесса, работают спасатели.

Важно! Около 5:00 14 августа на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет. Тип уточняется.

Позже выяснилось, что установлен тип уничтоженного вертолета. Это вражеский ударный вертолет Ка-52.

Предыдущие атаки россиян: что известно