В Калифорнии разбился частный самолет: видео и фото с места крушения

На юге Калифорнии разбился частный самолет. К сожалению, никого спасти не удалось. Пока даже число погибших неизвестно, их будут идентифицировать с помощью экспертизы.

Трагедия произошла вечером 27 декабря. Самолет Learjet должен был приземлиться на местном аэродроме, однако разбился около 19:00.

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Выживших в катастрофе нет

На место трагедии прибыли пожарные, однако выживших они не нашли. Число жертв пока официально не сообщается, однако известно, что самолет рассчитан на 10 мест.

На земле пострадавших в результате авиакатастрофы не было. Из-за падения воздушного судна у 2 тысячи местных абонентов пропала электроэнергия. Также самолет задел один из домов и он получил повреждения.

Дым от пылающего самолета был замечен в пожарной части

Огненный шар и дым от пылающего самолета заметили сами спасатели местной пожарной части. Метеорологи говорят, что во время катастрофы шел дождь и на предгорьях были значительные порывы ветра. Видимость сильно упала.

Смотрите жуткое видео с места падения самолета:

Смотрите фото с места крушения / Фото со СМИ:

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