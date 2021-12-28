В Калифорнии разбился частный самолет: видео и фото с места крушения
Источник:CNN
На юге Калифорнии разбился частный самолет. К сожалению, никого спасти не удалось. Пока даже число погибших неизвестно, их будут идентифицировать с помощью экспертизы.
Трагедия произошла вечером 27 декабря. Самолет Learjet должен был приземлиться на местном аэродроме, однако разбился около 19:00.
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Выживших в катастрофе нет
На место трагедии прибыли пожарные, однако выживших они не нашли. Число жертв пока официально не сообщается, однако известно, что самолет рассчитан на 10 мест.
На земле пострадавших в результате авиакатастрофы не было. Из-за падения воздушного судна у 2 тысячи местных абонентов пропала электроэнергия. Также самолет задел один из домов и он получил повреждения.
Дым от пылающего самолета был замечен в пожарной части
Огненный шар и дым от пылающего самолета заметили сами спасатели местной пожарной части. Метеорологи говорят, что во время катастрофы шел дождь и на предгорьях были значительные порывы ветра. Видимость сильно упала.
Смотрите жуткое видео с места падения самолета:
Смотрите фото с места крушения / Фото со СМИ:
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Последние трагедии в авиации: коротко
- 16 декабря в США вертолет упал на скоростную трассу. В результате трагедии погиб пилот, который был за штурвалом.
- Также самолет разбился в аэропорту Доминиканы. Среди погибших был известен музыкальный продюсер.
- В Хакасии, что на юге России, потерпел катастрофу вертолет. Не выжил пилот.
- В Германии самолет столкнулся с грузовиком. Пилоту пришлось совершать экстренную посадку прямо на трассу.