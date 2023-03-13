Калифорния идет под воду: в штате – масштабное наводнение
Источник:CNN
В американском штате Калифорния масштабное наводнение. После предварительного наводнения в регионе снова прогнозируют проливной дождь, что усугубит ситуацию.
По данным синоптиков, его следует ожидать в понедельник 13 марта. В Национальной службе погоды заверили, что речь идет о центральной и северной Калифорнии.
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Что известно о ненастье в Калифорнии
Очередной шторм движется к пострадавшей от наводнений Калифорнии, где жители все еще борются с непроездными дорогами, разлитыми реками, затопленными кварталами и прорывом дамбы, из-за чего сотни людей были вынуждены эвакуироваться,
– сообщает пресса.
Также отметили, что 12 марта пришлось перекрыть часть калифорнийского шоссе 1, ведь на дороге была вода. Более того, из-за наводнения пришлось закрыть дорогу от Салинаса до шоссе 129 в Ватсонвилле.
"Ожидается, что новая атмосферная река ударит по штату в понедельник (13 марта – 24 Канал), угрожая сильным дождем и еще большими наводнениями в центральной и северной Калифорнии именно тогда, когда еще одна атмосферная река спадает", – заявила Национальная служба погоды.
Также людей предупредили, что следует быть готовыми к эвакуации и следить за новостями. Ведь ориентировочно 15 миллионов человек могут пострадать от наводнения.
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Что известно о наводнении в Калифорнии
Буквально 12 марта издание сообщило, что еще один сильный шторм был в Калифорнии, заставив тысячи людей эвакуироваться. К сожалению, по меньшей мере два человека погибли, а дамба в прибрежном округе Монтерей обрушилась. Предварительно известно, что:
- интенсивная серия штормов была в Калифорнии последние несколько недель;
- от последнего шторма ожидали еще до 23 сантиметров дождя на уже пропитанную водой почву;
- часть мощной атмосферной реки ускорит таяние огромного снежного покрова, накопившегося на холмах. Ведь ее еще называют "Ананасовый экспресс" из-за теплой субтропической влаги, которую она приносит из Гавайев;
- воды грозят усилить наводнение.
В Power Outage написали, что ориентировочно 25 миллионов человек – предупреждены о наводнении, более 25 тысяч – были без света.