Минобороны представило калькулятор для подсчета зарплаты военного
Источник:Минобороны
Минобороны Украины создало онлайн калькулятор денежного обеспечения для военных. В нем можно высчитать суммы выплат, которые будут поступать бойцу.
Кроме этого, на соответствующем сайте доступны и другие услуги для военных и их семей. В частности, там содержатся данные о порядке получения денежной помощи или социальных гарантий.
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Калькулятор для военных
Минобороны представило сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. На нем, в частности, есть возможность просчитать будущие выплаты бойцу с помощью специального онлайн-калькулятора.
Отмечается, что калькулятор рассчитывает денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим. Просчитать зарплату можно по ссылке.
Кроме этого, на сайте есть возможность получить информацию о:
- порядка начисления и выплаты денежного обеспечения;
- одноразовой денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели военнослужащего;
- других социальных гарантий военным и членам их семей.
Заявления Минобороны
- Минобороны Украины внесло изменения в категории пригодности к военной службе. По ним отменяется статус "ограниченно годный". Такие лица должны будут пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года. Также отныне будет более четкий перечень болезней, по которым устанавливают пригодность или непригодность.
- В то же время в Министерстве обороны объяснили, что ограниченно годные военнообязанные и не только могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать как через ВВК высшего порядка, так и через суд.
- Согласно новому закону вводится базовая военная подготовка для украинцев и устанавливаются сроки военной службы. На базовую военную службу отправляются мужчины 18 – 25 лет, годные по состоянию здоровья. Срок проведения базовой военной службы во время военного положения – три месяца.