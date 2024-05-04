Минобороны представило калькулятор для подсчета зарплаты военного

4 мая 2024, 20:21
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Минобороны

Минобороны Украины создало онлайн калькулятор денежного обеспечения для военных. В нем можно высчитать суммы выплат, которые будут поступать бойцу.

Кроме этого, на соответствующем сайте доступны и другие услуги для военных и их семей. В частности, там содержатся данные о порядке получения денежной помощи или социальных гарантий.

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Калькулятор для военных

Минобороны представило сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. На нем, в частности, есть возможность просчитать будущие выплаты бойцу с помощью специального онлайн-калькулятора.

Отмечается, что калькулятор рассчитывает денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим. Просчитать зарплату можно по ссылке.

Кроме этого, на сайте есть возможность получить информацию о:

  • порядка начисления и выплаты денежного обеспечения;
  • одноразовой денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели военнослужащего;
  • других социальных гарантий военным и членам их семей.

Заявления Минобороны

  • Минобороны Украины внесло изменения в категории пригодности к военной службе. По ним отменяется статус "ограниченно годный". Такие лица должны будут пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года. Также отныне будет более четкий перечень болезней, по которым устанавливают пригодность или непригодность.
  • В то же время в Министерстве обороны объяснили, что ограниченно годные военнообязанные и не только могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать как через ВВК высшего порядка, так и через суд.
  • Согласно новому закону вводится базовая военная подготовка для украинцев и устанавливаются сроки военной службы. На базовую военную службу отправляются мужчины 18 – 25 лет, годные по состоянию здоровья. Срок проведения базовой военной службы во время военного положения – три месяца.
Автор: Дмитро Усик