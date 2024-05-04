Минобороны представило калькулятор для подсчета зарплаты военного

Минобороны Украины создало онлайн калькулятор денежного обеспечения для военных. В нем можно высчитать суммы выплат, которые будут поступать бойцу.

Кроме этого, на соответствующем сайте доступны и другие услуги для военных и их семей. В частности, там содержатся данные о порядке получения денежной помощи или социальных гарантий.

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Калькулятор для военных

Минобороны представило сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. На нем, в частности, есть возможность просчитать будущие выплаты бойцу с помощью специального онлайн-калькулятора.

Отмечается, что калькулятор рассчитывает денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим. Просчитать зарплату можно по ссылке.

Кроме этого, на сайте есть возможность получить информацию о:

порядка начисления и выплаты денежного обеспечения;

одноразовой денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели военнослужащего;

других социальных гарантий военным и членам их семей.

Заявления Минобороны