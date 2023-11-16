Это не тупик: премьер Эстонии объяснила, почему Украина победит Россию в войне на истощение
Источник:"Голос Америки"
Украинское контрнаступление не принесло успехов, которые от него ожидали. Премьер Эстонии считает, что ситуация в Украине не патовая, просто для победы нужно много времени.
То, что сейчас происходит на фронте – это война на истощение. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, почему у нашего государства есть все шансы выйти из него победителем.
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Поддержка Запада и моральный дух
По словам Каллас, для войны на истощение характерны три параметра, и по каждому из них наше государство может превзойти соперника.
Первое – это люди. Именно на этот ресурс Россия делает основную ставку, убежденная, что благодаря нему сможет продержаться дольше Украины. Впрочем, глава эстонского правительства считает, что благодаря поддержке Запада это преимущество страны-агрессорки может нивелироваться. Если Европа и США будут продолжать тренировки украинских военных.
Так, европейские страны обучают от 30 до 40 тысяч военнослужащих. Столько солдат могут подготовить и США. Каллас считает, что примерно 80 тысяч хорошо натренированных военных – это более крепкая сила чем многочисленные российские срочники.
Второе - ресурсы. Совокупный ВВП Европы в семь раз больше российского. Также на доходы страны-агрессорки сильно влияют санкции. Кроме того, оборонный бюджет коалиции Рамштайн в 13 раз больше, чем у России. Следовательно, и здесь у Украины есть преимущество над врагом.
Третье – моральный дух украинцев, которые, в отличие от россиян, защищают свои дома и семьи.
Каллас подчеркнула, что Запад должен верить в украинскую победу. Также она подчеркнула, что победа России обойдется ему дороже поддержки Украины. Ведь если Кремлю удастся выйти из вооруженного конфликта с большей территорией, чем он имел до начала, тогда это будет сигнал агрессорам, что агрессия окупается.
Война в Украине: основные положения
- Главнокомандующий ВСУ признал, что продолжающееся пятый месяц контрнаступление Украины оказалось не таким, каким его ожидали увидеть. Нашим военным удалось продвинуться всего на 17 километров. Залужный отметил, что если бы все пошло по графику, то ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 километров в сутки и за 4 месяца быть уже в Крыму. Также генерал верил, что большие потери остановят Россию, однако этого не произошло, потому что Кремль презирает человеческую жизнь. Кроме того, главнокомандующий рассказал о существовании угрозы "окопной войны", которая выгодна врагу, и вредна для нас. Залужный назвал 5 приоритетов, которые помогут ее избежать.
- Президент Зеленский заявил, что никто не верит в победу Украины так, как он. В то же время, глава государства чувствует, что глобальный интерес к войне в Украине упал, как и уровень международной поддержки. По его словам, самое страшное, что часть мира привыкла к этому.
- Также президент отметил, что Украина планирует еще добиться успехов на фронте в 2023 году, и для этого имеет конкретный план.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак на вопрос, когда может закончиться война ответил, что это произойдет внезапно. По его словам, Украина прошла до победы 70 метров, нужно еще 30, но они самые тяжелые.