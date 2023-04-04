Россияне в истерике: в Калужской области над учебным центром Росгвардии заметили беспилотник
У россиян снова истерика и паника. Все это потому, что в Калужской области был замечен беспилотник.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, инфомирует 24 Канал. Напомним, что накануне в Брянской области беспилотник атаковал здания военкомата и МВД.
Обратите внимание На этот раз еще ближе к Москве: в Россию снова залетел беспилотник
Россиян снова напугали беспилотником
Один из очевидцев снял на видео пролет беспилотника. РосСМИ сообщают, что промышленный дрон-разведчик был зафиксирован над учебным центром Росгвардии Калужской области.
Снизу река Ока, над ней корпус, хвост и два крыла неизвестного пока происхождения,
– пишут россияне.
Соответствующие кадры были сняты днем 2 апреля. Россияне настолько испугались дроном, что даже обратились в полицию и передали видео с беспилотником правоохранителям. Те, в свою очередь, приступили к проверке.
Беспилотник в Калужской области: смотрите видео
Видимо, россияне боятся, что дрон мог быть украинским. Однако все мы знаем, что страна-террористка часто прибегает к провокациям и может выдавать свои беспилотники за наши.
Другие подобные случаи
- Недавно в Тульской области России местные испугались беспилотника, застрявшего между ветвями деревьев. На место происшествия вызвали чрезвычайников, но позже оказалось, что дрон – детский.
- Также ранее БпЛА заметили в городе Щелково, расположенном в Московской области, и Брянской. В пропагандистских СМИ сообщали, что дрон "атаковал" территорию России.
- 3 апреля в Брянской области сообщили о взрывах. В Севском районе беспилотник якобы повредил здание районного военкомата.
- Позже еще один беспилотник якобы сбросил взрывное устройство возле здания МВД. Пострадавших в результате этой атаки также нет.