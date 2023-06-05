Летели в сторону Москвы: россияне снова жалуются на падение дронов в Калужской области
Россияне снова жалуются на падение беспилотников. Так, 5 июня в Калужской области на трассе якобы обнаружили два дрона.
Местные власти говорят, что детонации не произошло. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России заявили о падении двух беспилотников
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что 5 июня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 километре и 283 упали 2 БПЛА.
Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия,
– пожаловался губернатор.
Позже местные телеграм-каналы обнародовали фото с места происшествия. Отмечается, что на одном из дронов была видеокамера, а подвешенные боеприпасы не обнаружены.
Кроме того, жители Думиничей сообщали, что вечером 4 июня якобы был виден в небе объект, похожий на беспилотник. По словам очевидцев, он якобы направлялся в сторону Москвы.
К тому же жители Жиздринского района рассказали, что неизвестный дрон шел над трассой со скоростью 140 – 150 километров в час в столицу России.
Дроны, найденные в Калужской области / фото росСМИ
"Атаки дронов" в России: что известно
- Ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков заявил о пожаре на энергетическом объекте. По его словам, якобы произошла "атака дрона со взрывчаткой".
- В городе Суджа в Курской области оккупанты сообщили, что якобы "приземлили дрон украинских военных". Они успели заявить, что БПЛА принадлежал батальону "Азов".
- Напомним, что 30 мая дроны атаковали Москву. Взрывы были на улице Атласова в Новой Москве, дрон атаковал дом по улице Профсоюзной.
- К тому же в Одинцово, Красногорске, Новой Риге и столичном районе Кунцево слышали звуки взрывов. Пропагандисты писали, что в Подмосковье якобы были сбиты более 10 беспилотников.