Харрис ни разу не упомянула Украину в интервью: намеренно ли обошла эту тему

Камала Харрис дала свое первое большое интервью как кандидат в президенты от Демократической партии США, ни разу не упомянув об Украине. Действующий вице-президент Соединенных Штатов таким образом отражает утвержденную политику демократов.

Такое мнение 24 Канала высказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что Харрис сосредоточена на внутренней политике. Все вопросы по Украине и внешней политической деятельности обходятся стороной.

Смотрите также Харрис опережает Трампа в семи ключевых штатах, – опрос Bloomberg

Почему Харрис не упоминает об Украине

По словам политолога, Демократическая партия утвердила платформу, с которой планирует "захватывать" Белый дом путем электоральной демократии. Там есть два абзаца, которые касаются Украины. В них говорится о том, что нашу страну нужно продолжать поддерживать, возможно, в качестве полигона новейших образцов вооружений и ослабления России.

Есть еще один раздел о политике Джозефа Байдена, которая ставила перед собой три цели - сохранение суверенитета Украины, усиление роли альянсов для США и недопущение столкновения НАТО и России. Демократы заявили, что все три цели они достигли успешно.

Поэтому все, что говорит Камала Харрис, как в вопросах интервью, которые она будет давать, так и в речах, полностью отражают программу Демократической партии,

– подчеркнул Вигиринский.

Политолог объяснил, что внутренняя политика демократов сейчас сосредоточена на развитии среднего класса, Харрис имеет социальные инициативы. Демократическая партия обвиняет Дональда Трампа в росте цен на жилье, потому что такие как он и его бизнес-партнеры зарабатывают на американцах.

Именно поэтому вопрос Украины, так как и вопрос Ближнего Востока, отношений с Китаем и Европой будут в контролируемых интервью обходиться.

Единственный шанс увидеть неудобные вопросы – это то, что касается дебатов. Однако только в случае, если будут выбраны нейтральные или прореспубликанские площадки.

Ее ведут по выборам очень осторожно, на короткой дистанции без ошибок,

– объяснил Вигиринский.