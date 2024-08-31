Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що Гарріс зосереджена на внутрішній політиці. Всі питання щодо України та зовнішньої політичної діяльності оминаються.

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Чому Гарріс не згадує про Україну

За словами політолога, Демократична партія затвердила платформу, з якої планує "захоплювати" Білий дім шляхом електоральної демократії. Там є два абзаци, які стосуються України. У них мовиться про те, що нашу країну потрібно продовжувати підтримувати, можливо, в якості полігону новітніх зразків озброєнь та послаблення Росії.

Є ще один розділ про політику Джозефа Байдена, яка ставила перед собою три цілі-збереження суверенітету України, посилення ролі альянсів для США та недопущення зіткнення НАТО та Росії. Демократи заявили, що всі три цілі вони досягли успішно.

Тому все, що каже Камала Гарріс, як в питаннях інтерв'ю, які вона буде давати, так і в промовах, повністю відображають програму Демократичної партії,

– наголосив Вігірінський.

Політолог пояснив, що внутрішня політика демократів зараз зосереджена на розвитку середнього класу, Гарріс має соціальні ініціативи. Демократична партія звинувачує Дональда Трампа у зростанні цін на житло, бо такі як він та його бізнес-партнери заробляють на американцях.

Саме тому питання України, так як і питання Близького Сходу, відносин з Китаєм та Європою будуть в контрольованих інтерв'ю обходитись.

Єдиний шанс побачити незручні питання – це те, що стосується дебатів. Однак лише у випадку, якщо будуть обрані нейтральні або прореспубліканські майданчики.

Її ведуть по виборах дуже обережно, на короткій дистанції без помилок,

– пояснив Вігірінський.