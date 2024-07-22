Кого Камала Харрис может выдвинуть на вице-президента: в Reuters назвали главных кандидатов

Камала Харрис теперь стоит перед важным выбором. Джо Байден решил не участвовать в выборах и поддержать вице-президента на пост лидера страны.

Вопрос, который теперь преследует Харрис в случае ее официального выдвижения на выборы: кого выбрать на должность вице-президента.

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Кого Харрис может выдвинуть на вице-президента

Вот основные возможные кандидаты, по информации людей, знакомых с внутренней политической ситуацией в США: