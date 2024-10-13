"Способен ли быть президентом": Харрис требует от Трампа данных о состоянии здоровья

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обнародовала письмо от своего врача, в котором описывается ее состояние здоровья. Оно описывается как "отличное".

Как пишет The New York Times, республиканец Дональд Трамп отказывается показывать свои медицинские данные. Эта информация не является обязательной, однако часто используется в предвыборной гонке – что, соответственно, и делает Камала Харрис.

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Харрис давит на Трампа относительно состояния здоровья

Публикация отчета о здоровье кандидата произошла на фоне того, что Дональд Трамп отказался распространять такую информацию о себе. Стоит указать, что в случае победы, республиканец на конец своей каденции будет считаться старейшим президентом за всю историю США.

Во время разговора с журналистами 12 октября Камала Харрис сказала, что Трамп и его команда не "хотели, чтобы американский народ действительно видел, что он делает и подходит ли он быть президентом".

На вопрос, снизилась ли его умственная острота, она ответила: "Я приглашаю публику смотреть его митинги и принимать решения".

Какое состояние здоровья у Камалы Харрис

Отметим, что врач Джошуа Р. Симмонс написал, что 59-летняя Камала Харрис страдает от сезонной аллергии, легкой близорукости и кожной крапивницы, которые она лечит с помощью лекарств, отпускаемых без рецепта и по рецепту.

Вице-президент Харрис остается в отличном состоянии здоровья. Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего,

– говорится в письме.

В то же время отмечается, что Харрис не болела диабетом, высоким уровнем холестерина, сердечные заболевания, рак, остеопороз или неврологические расстройства.