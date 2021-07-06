На Камчатке в море упал самолет: на борту находились 28 человек
Источник:"Интерфакс"
Пассажирский самолет Ан-26, пропавший с радаров на Камчатке, мог упасть в Охотское море. На борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребенок.
Место определили, учитывая метеоусловия и время потери связи с судном. Для поисков туда отправляют два вертолета.
Читайте также Не спаслись: известно о новых жертвах в результате катастрофы военного самолета на Филиппинах
Самолет упал в Охотское море
По предварительным данным, самолет мог упасть в Охотское море из-за плохой видимости, заходя на посадку.
- Он летел из города Елизово в поселок Палана. Связь с бортом пропала за 9 минут до приземления.
Зафиксирован очень слабый радиосигнал. Вероятно – это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна,
– пишут журналисты.
Российские СМИ сообщают, что информации о жертвах или пострадавших в результате аварии пока нет.
Новость дополняется...