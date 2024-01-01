В Украине заработали еще 50 камер фиксации нарушений ПДД: в полиции назвали адреса

С 1 января 2024 года на украинских дорогах дополнительно заработали еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил, что 19 из комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу. А еще 31 прибор контроля заработает впервые.

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В Украине заработали еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Всего сейчас в нашей стране 265 таких камер.

Какая ответственность в Украине за нарушение скорости Ответственность за превышение установленных ограничений скорости регулируется статьей 122 КУоАП. За превышение скорости более чем на 20 километров в час нарушителю выписывают штраф в размере 340 гривен. А более чем на 50 км/ч – штраф в 1700 гривен.

В каких городах заработают камеры фиксации движения

Борисполь

улица Броварская, 1-А, направление направления прибора – улица Глебова:

улица Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора – улица Млечная.

Кривой Рог

проспект 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора – улица Виноградная;

проспект 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора – улица Содружества.

Николаев

проспект Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора пер. Парковый;

проспект Героев Украины, 55, направление направления прибора пер. Киевский;

улица Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе;

проспект Центральный, 96, направление направления прибора улица Садовая;

проспект Богоявленский, 42-А, направление направления прибора улица Прибужская;

проспект Богоявленский, 55/2, направление направления прибора улица Виноградная.

проспект Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора улица Пушкинская;

проспект Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе;

проспект Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе;

проспект Богоявленский, 125, направление направления прибора улица Старофортечная;

проспект Богоявленский, 140, направление направления прибора улица 295-й Стрелковой Дивизии.

Также в Николаевской области возобновит работу комплекс на 294 километре 260 автодорог М-05. Прибор направлен на село Мазурово.

Полтава

улица Европейская, 108, направление направления прибора – улица Раисы Кириченко.

Восстанавливается работа 1 комплекса:

улица Решетиловская, 32, направление направления прибора – улица Героев-пожарных.

В области на 30 километре 459 автодороги М-22, направление направления прибора на Полтаву.

Чернигов

улица Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора – улица Музыкальная;

улица Ивана Мазепы, 55, направление направления прибора – проспект Победы;

проспект Мира, 192, направление направления прибора – улица Спасателей;

улица Жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора – улица Старобилоуская;

улица Казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора – улица Инструментальная.

Также в области заработает комплекс на 113 километре 864 автодороги М-01, направление направления прибора – город Киев.

Винницкая область

на 417 километре 815 автодороги М-30, направление направления прибора – с. Чаульское.

на 294 километре 567 автодороги М-21, направление направления прибора – Житомир;

на 294 километре 619 автодороги М-21, направление направления прибора – Винница.

Волынская область

на 97 километре 990 автодороги Н-22, направление направления прибора – улица Лесная.

Житомирская область

на 190 километре 150 автодороги М-21, направление направления прибора – город Бердичев;

на 247 километре 134 автодороги М-06, направление направления прибора – Киев.

Закарпатская область

на 226 километре 887 автодороги Н-13, направление направления прибора – Ужгород.

Ивано-Франковская область

на 322 километре 566 автодороги Н-09, направление направления прибора – улица Богдана Хмельницкого;

на 120 километре 854 автодороги Н-10, направление направления прибора – город Ивано-Франковск;

на 124 километре 050 автодороги Н-10, направление направления прибора – село Отиния;

на 66 километре 610 автодороги Н-10, направление направления прибора – село Пийло.

Киев и область

проспект Броварской/станция метро Левобережная, направление направления прибора – на станцию.

на 28 километре 342 автодороги М-01, направление направления прибора – на Киев;

на 28 километре 342 автодороги М-01, направление направления прибора – Чернигов.

на 35 километре 352 автодороги М-05, направление направления прибора – село Большая Солтановка;

на 28 километре 450 автодороги М-05, направление направления прибора – село Вита-Почтовая;

на 46 километре 050 автодороги М-06, направление направления прибора – село Калиновка.

Львов и область

улица Стрыйская, 35, направление направления прибора – улица Ивана Чмолы.

Львовская область

на 66 километре 283 автодороги М-09, направление направления прибора – село Ясеновцы.

на 447 километре 803 автодороги М-06, направление направления прибора – город Броды;

на 3 километре 064 автодороги Н-17, направление направления прибора – город Луцк;

на 4 километре 898 автодороги Н-17, направление направления прибора – Луцк.

Одесская область

на 96 километре 449 автодороги М-15, направление направления прибора – село Монаши;

на 120 километре 354 автодороги М-15, направление направления прибора – село Михайловка;

на 364 километре 792 автодороги М-05, направление направления прибора – Одесса.