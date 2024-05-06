Канада и Дания согласились профинансировать производство оружия в Украине, - Камышин

Сразу две страны-союзницы согласились финансировать производство оружия в Украине. Сейчас для этого ищут дополнительные средства.

Канада и Дания согласились профинансировать производство оружия в Украине. Сейчас украинская промышленность может быстро производить оборонную технику и беспилотники. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время форума оборонной промышленности Украина-ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Инициатива "Оружейники"

Камышин рассказал, что сейчас уже две страны присоединились к инициативе по финансированию производства вооружения в Украине. Во время форума в Брюсселе украинская сторона планирует привлечь еще больше стран и средств.

У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны согласились профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине,

– сказал Камышин.

Он пояснил, что украинская промышленность имеет способности производить оружие: от оборонной техники до беспилотников. Камышин называет финансирование производства техники "самым быстрым и правильным способом" как помочь силам обороны Украины. Кроме того, украинская сторона хочет получить доходы от российских замороженных активов на эти нужды.

Мы говорим о том, чтобы за европейские средства состоялась закупка украинских производителей и передача украинским силам обороны. То есть, как только будет законтрактовано – дальше производится и остается для нашей обороны,

– говорит Камышин.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности говорит, что украинский ОПК также производит артиллерийские снаряды. Впрочем, даже после увеличения объемов производства Украина и в дальнейшем будет зависеть от поставок союзников. Он также очертил главные вызовы для нашей индустрии. По его словам, это, во-первых, финансирование, во-вторых, постоянные обстрелы и в-третьих, когда мы говорим конкретно об артиллерийских боеприпасах это глобальный дефицит на взрывчатые вещества и порох.

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