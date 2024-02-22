Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр. Он добавил, что специалисты продолжают изучать, в том числе и то, как могут помочь ракеты CRV7 на фронте.

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Что говорят в Канаде о возможной передаче CRV7

Министр обороны Канады сообщил, что правительство рассматривало возможность передать ракеты CRV7 Украине еще в начале полномасштабного вторжения. Однако тогда возможности ВСУ были "крайне ограниченными".

Впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них,

– сказал канадский министр.

Сейчас правительство Канады рассматривает возможность передать авиационные ракеты CRV7. Сейчас специалисты начали процесс определения того, исправны ли боеприпасы до сих пор, и как их можно безопасно транспортировать.

"Мы работаем с украинцами и нашими союзниками, чтобы удостовериться, что эти ракеты можно с пользой использовать. Эта работа продолжается настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность – насущная", – подчеркнул Билл Блэр.

Что известно о возможной передаче CRV7