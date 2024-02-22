Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр. Он добавил, что специалисты продолжают изучать, в том числе и то, как могут помочь ракеты CRV7 на фронте.
К теме Авиационные ракеты CRV7: почему они универсальны и как помогут ВСУ уничтожать оккупантов
Что говорят в Канаде о возможной передаче CRV7
Министр обороны Канады сообщил, что правительство рассматривало возможность передать ракеты CRV7 Украине еще в начале полномасштабного вторжения. Однако тогда возможности ВСУ были "крайне ограниченными".
Впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них,
– сказал канадский министр.
Сейчас правительство Канады рассматривает возможность передать авиационные ракеты CRV7. Сейчас специалисты начали процесс определения того, исправны ли боеприпасы до сих пор, и как их можно безопасно транспортировать.
"Мы работаем с украинцами и нашими союзниками, чтобы удостовериться, что эти ракеты можно с пользой использовать. Эта работа продолжается настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность – насущная", – подчеркнул Билл Блэр.
Что известно о возможной передаче CRV7
- В начале февраля стало известно, что на балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тысячи авиационных ракет CRV7. Часть из них уже без боеголовок, но большинство – можно использовать на фронте. Тогда лидер оппозиции правительству Канады Пьер Пуалевр призвал передать вооружение Украине.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов призвал Канаду передать ракеты. Он отметил, что в такой ситуации выиграет и Канада, и Украина. "CRV7 могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии. В то же время передача CRV7 могла бы сэкономить средства канадских налогоплательщиков, которые планируют потратить на утилизацию", – пояснил Буданов.
- Эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что ракеты CRV7 были бы очень полезными на поле боя. Запуская их с вертолетов, украинские защитники могли бы поражать бункеры, защитные сооружения и бронетехнику.