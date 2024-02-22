Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер. Він додав, що фахівці продовжують вивчати зокрема й те, як можуть допомогти ракети CRV7 на фронті.
До теми Авіаційні ракети CRV7: чому вони універсальні та як допоможуть ЗСУ нищити окупантів
Що говорять у Канаді про можливу передачу CRV7
Міністр оборони Канади повідомив, що уряд розглядав можливість передати ракети CRV7 Україні ще на початку повномасштабного вторгнення. Однак тоді можливості ЗСУ були "вкрай обмеженими".
Згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них,
– сказав канадський міністр.
Наразі уряд Канади розглядає можливість передати авіаційні ракети CRV7. Зараз фахівці розпочали процес визначення того, чи боєприпаси досі справні, і як їх можна безпечно транспортувати.
"Ми працюємо з українцями й нашими союзниками, аби упевнитися, що ці ракети можна з користю використати. Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба – нагальна", – наголосив Білл Блер.
Що відомо про можливу передачу CRV7
- На початку лютого стало відомо, що на балансі Міноборони Канади перебувають 83,3 тисячі авіаційних ракет CRV7. Частина з них вже без боєголовок, але більшість – можна використовувати на фронті. Тоді лідер опозиції уряду Канади П'єр Пуальєвр закликав передати озброєння Україні.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов закликав Канаду передати ракети. Він наголосив, що у такій ситуації виграє і Канада, і Україна. "CRV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії. Водночас передача CRV7 могла б заощадити кошти канадських платників податків, які планують витратити на утилізацію", – пояснив Буданов.
- Експерт з авіації Валерій Романенко заявив, що ракети CRV7 були б дуже корисними на полі бою. Запускаючи їх з гелікоптерів, українські захисники могли б уражати бункери, захисні споруди й бронетехніку.