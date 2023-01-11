Военный обозреватель объяснил, когда Украина получит батарею NASAMS от Канады

Канада решила усилить нашу противовоздушную оборону. Страна купит у США эту систему ПВО, а затем ее передадут Украине. Военный обозреватель допустил, когда Украина получит батарею NASAMS.

Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. Он подчеркнул, что сроки передачи зависят от того, есть ли у США свободная система NASAMS, которую могут продать Канаде.

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По его словам, если свободной системы нет, ее могут начать производить или найти в третьих странах.

Если батарея NASAMS свободна в США, ее могут продать в Канаду за короткий срок. Тогда мы ее увидим в Украине в течение следующих недель,

– заявил Попович.

Однако, как отметил военный обозреватель, если эту систему нужно производить или искать в других странах, тогда этот термин может быть длиннее. По его мнению, в таком случае этот срок может исчисляться месяцами.

Попович рассказал о поставках оружия и мобилизацию в России:

Почему Канада решила передать NASAMS и как отреагировала Украина

Глава канадского Минобороны отметила, что страна безвозмездно предоставит Украине систему противовоздушной обороны. По ее словам, в условиях жестоких ударов по Украине эта система ПВО поможет оградить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов.

Она добавила, что системы NASAMS обладают крайне высоким показателем эффективности, что сделает помощь Канады очень ценным вкладом в обороноспособность Украины. "Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против неоправданного вторжения России", – добавила Ананд.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Канаду за то, что она остается рядом с Украиной.

На новость отреагировал и Владимир Зеленский. Он поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо, подчеркнув, что тот доказал свое истинное лидерство в отстаивании демократии и прав человека.