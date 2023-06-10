Канада передает конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан" Украине, – Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня заявил, что его страна планирует передать Украине один из конфискованных самолетов России. Это будет самолет Ан-124 "Руслан".
Кроме того, канадское правительство предоставит новый пакет военной помощи для нашей страны. Об этом стало известно с пресс-конференции премьера Трюдо с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.
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Канада хочет предоставить Украине новую военную помощь
Глава правительства Канады подчеркнул, что конфискованный самолет Ан-124 "Руслан" отправят в рамках нового пакета военной помощи. Помимо воздушного судна в пакет помощи также войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов и 76 бронеавтомобилей Roshel Senator.
Трюдо также заявил, что Канада присоединится к коалиции истребителей F-16 для Украины. К тому же, страна выделит 500 миллионов канадских долларов финансовой помощи.
Что известно о самолете Ан-124 "Руслан"
- Это один из самых больших серийных грузовых самолетов в мире. Всего таких самолетов 55 в мире.
- Россия эксплуатирует 36 Ан-124. из них десять принадлежат подсанкционному "Волга-Днепр". Эта компания перевозит грузы для российской нефтегазовой и аэрокосмической промышленности.
- Самолеты Ан-124 "Руслан" используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов. Ан-124 имеет систему приседания опор шасси, что позволяет легко производить загрузку.
- В марте 2022 года украинский суд принял решение арестовать 12 самолетов Ан-124 "Руслан", которыми владеет крупнейший российский коммерческий авиаперевозчик "Волга-Днепр".
- С тех пор украинские правоохранители в сотрудничестве с коллегами из Европы, США и Канады принимали меры по аресту этих самолетов, а также разрабатывали универсальный правовой механизм, который позволит конфисковать эти самолеты в пользу Украины.
Трюдо приехал в Киев с неанонсированным визитом
- Премьер Канады Джастин Трюдо 10 июня прибыл с необъявленным визитом в украинскую столицу. Вместе с ним пришла и канадская вице-премьер Христя Фриланд.
- Цель визита Трюдо не разглашали. Однако, вероятно, канадский премьер обсудит с Зеленским помощь жителям Херсонской области, страдающим последствиями подрыва Каховской ГЭС, а также вооруженной поддержкой Вооруженных Сил нашей страны.
- Это второй визит канадского чиновника в Украину. Трюдо не раз заявлял, что Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.