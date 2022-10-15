Оккупантам здесь не место: Канада призывает исключить Россию из МВФ и G-20
Источник:Bloomberg
Канада выступает за исключение России из Международного валютного фонда и G-20. В Канаде заявили, что Россия создает угрозу мировой экономике.
Об этом сказала вице-премьер Канады Христя Фриланд. Она заявила, что на встречах МВФ и Всемирного банка министры и главы центробанков выступают так называемыми пожарными, работа которых заключается в защите мировой экономики.
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Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности
В то же время Россия, как подчеркнула канадская чиновница, прямо сейчас является поджигателем. "Пыльям не место на собрании пожарных", — сказала Христя Фриланд.
Она подчеркнула, что Россия не должна присутствовать на заседаниях МВФ. При этом Фриланд признала, что Канада не может повлиять на членство России в МВФ или G20, однако готова публично обвинять режим Владимира Путина в решении вступить в войну со своим соседом.
Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности, и мы продолжим осуждать ее совершенно плохие военные преступления в Украине,
– добавила она.
Фриланд заявила, что есть один шаг, который устранит серьезные потрясения в мировой экономике, поможет снизить нехватку продовольствия и поможет с высокой стоимостью энергии в большей части мира.
"И этот шаг для России – уйти из Украины сейчас", – заявила вице-премьер Канады.
Канада помогает Украине в войне с Россией
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдаст кредит для "Нефтегаза" и "Укрэнерго" перед началом холодов в условиях полномасштабной войны. Поддержали эту инициативу две страны из G7 – Великобритания и Канада.
- Канада подписала гарантии на 36,5 миллионов евро для поддержки кредита ЕБРР для украинского "Нафтогаза" на общую сумму в 300 миллионов евро.
- Также Украина получит новый пакет военной помощи Канады. Его сумма составит 47 миллионов долларов.
- Президент Владимир Зеленский 10 октября провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Зеленский в разговоре с Трюдо отметил важность воздушного щита для защиты гражданского населения Украины.
- Кроме того, Канада поддержала вступление Украины в НАТО.
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