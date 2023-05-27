Канада предоставит Украине ракеты AIM-9 для защиты неба

Канада выделила новый пакет военной помощи в Украине. Наше государство получит противовоздушные ракеты ближнего радиуса AIM-9.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд. Правительство страны бесплатно предоставит Украине 43 ракеты класса "воздух – воздух". Это поможет усилить защиту нашего неба от атак русских.

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Что еще Канада предоставит Украине

Анита Ананд отметила, что новую военную помощь страна выделяет после очередного заседания в формате "Рамштайн". Кроме того, министр подчеркнула, что все поставки стрелкового оружия идут по графику.

В частности, в ближайшее время Украина получит 1 миллион патронов калибра 5,56 миллиметра и 4 800 штурмовых винтовок. К лету ожидается, что все 21 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона боеприпасов будут в Украине. Также наша страна уже получила пулеметы, автоматы, чистящие наборы и магазины.

Поддержка Украины Канадой непреклонна. Когда я путешествую по Канаде, я вижу украинские флаги на домах, малых предприятиях и автомобилях. Канадцы понимают, что борьба Украины – это также борьба за суверенитет, свободу и независимость. На сегодняшней продуктивной встрече мы обсудили самые неотложные оборонные приоритеты Украины, и я подтвердила, что Канада будет рядом, чтобы поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

– подчеркнула Ананд.

Канада также расширяет свое присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER – еще 5 дополнительных медицинских инструкторов Вооруженных сил Канады присоединятся к 7 инструкторам, уже задействованным в программе повышения квалификации медицинских навыков для личного состава ВСУ.

Испания предоставит Украине дополнительные танки

Во время заседания "Рамштайна-12" министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала об актуальном статусе поставок вооружения, которые осуществляет Мадрид, подчеркнув, что ее страна передаст Украине еще 4 основных боевых танка Leopard 2A4 и партию бронетранспортеров М113.

Кроме того, глава Минобороны отметила хороший прогресс в подготовке украинских военных на территории Испании и подытожила, что уже 1500 украинских военных прошли обучение на территории страны.