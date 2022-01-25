Кому советуют уехать из Украины

Издание утверждает, что уже через несколько часов 25 января будет объявлено официальное сообщение об эвакуации. Отметим, что посольство в Киеве и консульство во Львове продолжат работу.

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Так, уехать из Украины рекомендуют женам или мужьям дипломатов, а также их несовершеннолетним детям.

Заметим, ранее правительство Канады призвало всех своих граждан покинуть Украину, если их присутствие здесь не очень необходимо. Канадские власти отметили, что решение о путешествии – это личный выбор и ответственность каждого.

Какие страны тоже призвали граждан покинуть нашу страну

МИД Норвегии заявил, что ситуация в Украине "может измениться в кратчайшие сроки". Именно поэтому ведомство советует не ехать в нашу страну, а находящимся здесь норвежцам внимательно следить за событиями и рассмотреть возможность возвращения на родину.

Французское министерство иностранных дел также призывает своих граждан не ехать в Украину без особой нужды. В частности, в ведомстве говорят, что не стоит посещать области, граничащие с Россией.

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