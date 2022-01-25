Кому радять виїхати з України

Видання стверджує, що вже через кілька годин 25 січня влада оголосить офіційне повідомлення про евакуацію. Зауважимо, що посольство в Києві та консульство у Львові продовжать працювати.

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Так, виїхати з України рекомендують дружинам чи чоловікам дипломатів, а також їхнім неповнолітнім дітям.

Зауважимо, раніше уряд Канади закликав усіх своїм громадян покинути Україну, якщо їхня присутність тут не є дуже необхідною. Канадська влада зазначила, що рішення про подорож – це особистий вибір та відповідальність кожного.

Які країни теж закликали громадян покинути нашу країну

Зверніть увагу! США, Німеччина, Австралія та Велика Британія відкликали своїх дипломатів або їхніх рідних додому. МЗС України назвало таке рішення "передчасним та проявом надмірної перестороги". У відомстві закликали партнерів уникати кроків, які можуть використати задля посилення напруги в суспільстві. Водночас міністерство подякувало державам, які "тверезо оцінюють ситуацію".

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