Канада стала первой страной, направившей деньги на админсчет Украины в МВФ

Об этом рассказал Владимир Зеленский в традиционном видеообращении. Президент поблагодарил правительство Канады за такое решение.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что накануне наше государство получило 1,5 миллиарда долларов США:

миллиард – от Всемирного Банка,

еще 500 миллионов – от Великобритании.

Это прямая бюджетная поддержка. По словам президента, Украина использует эти деньги для оплаты труда в бюджетном секторе.

Поддержка от Канады: последние новости

Еще в конце мая премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Канада предоставит нам почти 800 миллионов долларов. Это большая сумма, поскольку государство уже выделяло Украине около 400 миллионов долларов.

8 июня Канада объявила о новых санкциях против России. Ввели запрет на экспорт 28 услуг, необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности. Это включает технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги.

Страна ввела и персональные антироссийские санкции. В перечень попали 22 гражданина государства-агрессоры . Среди них – бывшая гимнастка и депутат Алина Кабаева, которая, вероятно, может быть любовницей Путина. Также в санкционном списке оказались чиновники российских финансовых учреждений, члены их семей и ключевые финансовые учреждения и банки.

Также Канада поддерживает украинских беженцев. Наши граждане, вынужденно выехавшие туда из-за войны, смогут претендовать на правительственную финансовую помощь, которая составит 3 тысячи долларов.

Оборонительная поддержка тоже есть. К примеру, Канада закупила Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов к подаренным гаубицам M777.

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Административный счет МВФ был создан в апреле. Он предназначен для перевода донорских ресурсов в виде грантов и ссуд на помощь Украине. Это важная поддержка нашего государства во время войны, помогающая стабилизировать экономику.