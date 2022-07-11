США поддерживают решение Канады вернуть турбину Германии для "Северного потока"

США поддержали решение Канады, которое должно вернуть Германии отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток-1". В США полагают, что турбина позволит Германии и другим странам Европы пополнить свои газовые запасы.

Турбина повысит энергетическую безопасность стран Европы, – Госдеп

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс. Он сказал, что США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, необходимую для газопровода "Северного потока-1".

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Нед Прайс отметил, что возвращение турбины направлено на обеспечение постоянных потоков газа в Европу на фоне дефицита, возникшего после вторжения россии в Украину.

Представитель Госдепартамента добавил, что турбина повысит энергетическую безопасность стран Европы.

В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои газовые запасы, повысив их энергетическую безопасность и устойчивость, а также противостоять усилиям россии использовать энергетику как оружие,

– сказал Прайс.

Что известно о возвращении турбины

10 июля стало известно, что Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток-1".

В Siemens это решение охарактеризовали как политическое и заявили, что это важный первый шаг для поставки турбины.

После этого Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики Украины заявили, что разочарованы из-за таких действий Канады. В МИД Украины призвали Канаду отменить это решение.

Также гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Канада подверглась давлению со стороны россии. российский "газпром" имеет все возможности транспортировать достаточно газа в Европу, однако не делает этого ради шантажа.

Советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук информировала, что украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставки газа.

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