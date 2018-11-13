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      Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашогги

      7 Читати новину українською
      Джастин Трюдо
      Джастин Трюдо / 24 Канал

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым из мировых лидеров подтвердил, что аудиозаписи в деле убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги существуют.

      Об этом сообщило издание "РИА "Новости".

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      Канадские спецслужбы проводят тщательную работу по этому делу совместно с турецкими коллегами. Канада полностью ознакомлена с тем, что передала Турция,
      – сообщил Трюдо.

      Он отметил, что общался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по телефону и поблагодарил его "за его стойкость в реагировании на ситуацию с Хашогги". Он также сообщил, что Канада продолжает сотрудничать с другими странами в расследовании происшествия, а также обсуждает дальнейшие действия по Саудовской Аравии.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Теги: Джамаль Хашогги Саудовская Аравия Новости Турции Канада Джастин Трюдо Новости политики
      Источник: 24 Канал
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